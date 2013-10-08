У стен Кабмина прошла акция в поддержку ВИЧ-инфицированных

Сегодня, 8 октября, представители ВБО Всеукраинская сеть ЛЖВ призвали Николая Азарова "прекратить геноцид" пациентов клиники Лавра.

Активисты продемонстрировали общественности результаты неправомерных действий представителей НАМН Украины, так как из-за затягивания переезда клиники страдают пациенты.

На тротуаре перед Кабмином активисты выложили сотни пар обуви, как напоминание, "что власть закрывает глаза на геноцид граждан Украины", сообщили в ВБО Сеть ЛЖВ.

Больные требуют вернуть их в больницу Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского по ул. Лаврская и начать расследование неправомерных действий господина Андрея Сердюка.

"Вместо того, чтобы лечить нас, наших друзей и близких в стационаре, Президент НАМН Украины Андрей Сердюк ежедневно организовывает похороны. Пациенты без квалифицированной медицинской помощи на наших глазах сгорают как свечи. Мы хотим, чтобы об этом услышал Премьер-министр Николай Азаров и решил эту шокирующую ситуацию на высшем уровне." – заявил Председатель Координационного совета ВБО Всеукраинская сеть ЛЖВ Владимир Жовтяк.

Как ранее сообщили общественные активисты, по приказу Сердюка в течение августа-сентября на улице оказались 9000 пациентов клиники Лавра и персонал больницы. При этом переезд в новое помещение по улице Амосова, о чем было договорено ранее, не состоялось.

Активисты подчеркивают, что действия президента НАМН идут вразрез с условиями меморандума, который в июле был подписан пациентами клиники, НАМК Украины и Киево-Печерской Лаврой.

Кроме того, 3 октября, из клиники были вывезены лекарства от гепатита С на общую сумму более 20 млн гривен. В ВБО Сеть ЛЖВ отметили, что лекарства скорее всего испорчены, так как неизвестные вывозили их без специального оборудования.

korrespondent.net