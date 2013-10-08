Украина эвакуирует из Сирии 7 своих граждан

Украина эвакуирует из Сирии семь своих граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Сегодня, 8 октября, запланирована эвакуация четырех наших соотечественников из Сирии через территорию Ливана, а также еще трех украинцев с помощью российской стороны из сирийского города Латакия”, - сказал он.

Перебыйнис напомнил, что перелет украинских граждан оплачивается за счет МИД Украины.