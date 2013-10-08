Кто вывез из института Громашевского лекарства для ВИЧ-больных?

Фракция «Батькивщина» требует от генерального прокурора и министра внутренних дел безотлагательно проверить факты вывоза неизвестными лицами лекарственных средств, предназначенных для лечения ВИЧ-инфицированных, из Института эпидемиологии и инфекционных болезней, а также привлечь виновных к ответственности.

Соответствующее депутатское обращение направил заместитель председателя партии «Батькивщина», народный депутат Павел Петренко, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

В обращении депутат отмечает, что 3 октября из Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского НАМН Украины неизвестными лицами были изъяты и вывезены лекарственные средства, предназначенные для лечения ВИЧ-инфицированных.

По данным депутата, эти лица не предоставили никаких официальных документов, которые бы санкционировали перевозку лекарственных средств. При этом на данное время не известно, куда именно были вывезены лекарственные средства и каким образом они были использованы. Петренко отметил, что общая стоимость вывезенных препаратов превышает 20 млн грн.

В обращении также подчеркивается, что вывоз лекарственных средств осуществлялся в обычном грузовом автомобиле, который не оборудован специальными устройствами контроля и поддержания постоянной температуры: "И это несмотря на то, что для лекарственных средств, предназначенных для лечения ВИЧ-инфицированных, существуют жесткие требования по соблюдению температурного режима их хранения и транспортировки. Нарушение указанных требований приводит к порче таких лекарственных средств. Как следствие, применение подобных препаратов представляет существенную угрозу для жизни и здоровья пациентов".

Учитывая это, Петренко обратился к генпрокурору и министру внутренних дел с требованием безотлагательно проверить факты вывоза неизвестными лицами лекарственных средств, предназначенных для лечения ВИЧ-инфицированных, из Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского НАМН Украины, и привлечь всех виновных к ответственности.

Как сообщал УНИАН, летом этого года было решено перевести клинику Института Громашевского, который находится на территории Киево-Печерской Лавры, в новый корпус по ул. Амосова.

11 июля был подписан трехсторонний меморандум между представителями НАМН Украины, Киево-Печерской Лавры и пациентами, в котором, в частности, отмечено, что стороны договариваются «о неприкосновенности Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского на территории Киево-Печерской Лавры, пока не будет достроено новое помещение для Клиники по адресу Амосова, 5».

Открытие клиники Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского АМН Украины по адресу: Амосова, 5, было запланировано на 28 августа.

Однако 12 сентября вице-президент Академии медицинских наук Украины Валерий Запорожан сообщил, что сдача в эксплуатацию нового помещения клиники Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского АМН Украины в столице по адресу: Амосова, 5, отложена на неопределенное время.

«О сроках сегодня никто говорить не может, потому что, когда мы уже должны были открывать эту клинику, возникли вопросы с сертификацией этих помещений. То есть практически клиника готова была, и было назначено официальное открытие, но получить сертификаты не удалось из-за каких-то проблем с землеотводами», - заявил Запорожан, добавив, что детали ему не известны.

В свою очередь президент АМНУ Андрей Сердюк объяснил, что часть земельного участка, на которой построена больница, «почему-то оказалась в частной собственности».

По словам обоих должностных лиц, всех пациентов бывшей инфекционной больницы на Лаврской, которые должны были переехать на Амосова, 5, разместили в трех столичных больницах.

Напомним, 12 сентября ВИЧ-положительные пациенты клиники Института Громашевского, который находится на территории Киево-Печерской Лавры, приковали себя наручниками к койкам в стационаре клиники в знак протеста против невыполнения властью обещания перевезти медучреждение в новый корпус на ул. Амосова.