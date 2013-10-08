В Украине завтра +18°

В Украине завтра будет сухая погода, днем 13-18° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, температура ночью 3-8° (в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°); днем 13-18° тепла, в Закарпатье около 20°.

В Киевской области завтра без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

В столице без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 15-17°.