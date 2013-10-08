Соцработники имеют право на государственную помощь

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины „О внесении изменения в статью 7 Закона Украины „О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 343 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предоставлено право на получение государственной социальной помощи лицам, предоставляющим социальные услуги.

Закон вступит в силу с 1 января 2014 года.

В объяснительной записке отмечается, что выполнение данного закона потребует расходов из государственного бюджета в сумме 43,7 млн грн.