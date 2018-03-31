Профессор Воробьева: Ужас онкологии в том, что женщину годами может ничего не беспокоить

Уже неделю Мобильная женская консультация проводит обследование киевлянок. До 19 октября возле Национального института рака в Киеве женщины могут анонимно и бесплатно обследоваться у гинеколога и маммолога. Организовал и профинансировал акцию – Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках мероприятий, посвященных Всеукраинскому дню борьбы с раком молочной железы 20 октября.

Мобильная женская консультация - это специализированный 18-метровый автопоезд, созданный по европейскому образцу для комплексного обследования органов репродуктивной системы у 5000 женщин в год. Внутри этой клиники на колесах находятся два специализированные кабинеты - гинекологический - с аппаратом УЗИ, кольпоскопом, инвентарем для забора цитологического материала и мамологический кабинет - где женщинам делают маммографию - рентгенологическое обследование молочных желез.

По словам менеджера программы «Рак излечим» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Павла Лапина, в течение месячника, посвященного борьбе с раком молочной железы, проводится ряд мероприятий, с целью обратить внимание как можно большего количества женщин на своё здоровье.

«Кроме информационного инструмента, мы обладаем еще и таким инструментом как мобильная женская консультация. Этот месяц мы хотели наполнить практическим компонентом, а именно обследованием женщин – гинекологическим и обследованием молочных желез. Для нас результат – женщина, вылечившая свое заболевание», - говорит Лапин.

Заведущая отделением онкогинекологии Национального институту рака, главный онкогинеколог Министерства здравоохранения Украины профессор Людмила Воробьева подчеркивает - если женщина умирает от рака матки, в том виноват не только рак, но и сама женщина, условия, в которых она живет, насколько вовремя успели ей поставить диагноз и правильно пролечить.

«Рост заболеваемости в молодом возрасте ставит проблему рака не только на медицинский уровень, но и на социальный и демографический. Проблема онкозаболеваний репродуктивного возраста увеличивается не только в Украине, но и во всем мире. Таким заболеванием как рак шейки матки можно вообще не болеть. Это заболевание можно предупредить на ранних стадиях. Оно имеет несколько стадий развития. Поэтому у врача и у женщины есть все возможности не допустить онкопатологию», - говорит врач.

По её словам, в отделение онкогинекологии Института рака сегодня попадает много молодых незамужних, нерожавших женщин с запущенными формами рака шейки матки. «Это просто катастрофа. Раньше не было столько случаев у молодых женщин. Поэтому огромное спасибо Ринату Ахметову за то, что сделал нам такой подарок. Мобильная консультация - это прежде всего своего рода посыл для женщины: все необходимое для консультации есть, только придите и обследуйтесь. Это посыл не только для женщины, но и для мужчин. Они должны думать о том, как заставить (другого слова не нахожу) любимую женщину своевременно посетить гинеколога», - говорит профессор.

За 6 месяцев медики Мобильной консультации обследовали 2 тысячи женщин в Киевской области (Обухов, Васильков, Украинка, Боярка). Из них выявили и прооперировали 6 женщин с раком молочной железы и 6 женщин с онкогинекологией. Эти ситуации не были ранними.

Профессор Воробьева подчеркивает, что весь ужас онкологии в том, что она может и не беспокоить женщину. Можно годами не иметь никаких жалоб, и в то же время болеть раком уже далеко не на первой стадии. Единственный выход – это осмотр.

«На самообследовании женщин мы обожглись... Женщинам до 40 лет обязательно необходимо проходить УЗИ молочной железы, после 40 лет - маммографию. У гинеколога – проходить осмотр, УЗИ (укажет на наличие опухолей яичников, фибромиому), однако УЗИ не выявит рак шейки матки. Для этого необходим ПАП-мазок. Это безболезненный тест на онкологические клетки», - отмечает профессор.

Воробьева объясняет, что рак шейки матки вызывается паппиломовирусом, но это не значит, что если нет паппиломовируса, то и не будет рака, и наоборот. Есть масса причин для развития рака, в частности ранняя половая жизнь, смена партнеров, курение, заболевания, передающиеся половым путем.

«Женщины часто думают, что сделанное УЗИ освобождает от риска заболеть и забывают о себе на 5 лет. Это не так, абсолютно не правильно, потому что УЗИ – это вспомагательный метод. Надо, чтобы обязательно проконсультировал доктор, увидел проблему. Первый шаг – это осмотр гинеколога. Найдите время сохранить свою жизнь. Потратьте время не на магазины, а на консультацию врача», - акцентирует профессор Воробьева.

Рак молочной железы - такая же огромная проблема. Ежегодно в Украине выявляют 16 тысяч новых случаев. Столько же – 16 тысяч – онкогинекологических патологий (среди них лидирует рак тела матки – 7 тысяч). Рак молочной железы - такая же огромная проблема. Ежегодно в Украине выявляют 16 тысяч новых случаев. Столько же – 16 тысяч – онкогинекологических патологий (среди них лидирует рак тела матки – 7 тысяч).

Заведующий мобильной женской консультации хирург-маммолог Сергей Молид рассказывает, что мобильная консультация предназначена для выявления малых форм рака.

«В Украине очень высокая заболеваемость раком и она растет. При малых раках (как гинекологических, так и раке молочной железы) лечение как правило успешное. Больные полность излечиваются. Чтобы выявить рак, не достаточно только консультации и простого осмотра врача. Необходимы УЗИ, маммография, цитологическое исследование. Не все районные больницы имеют такое оборудование. Не всем доступна маммография. Но всё это мы делаем в мобильной женской консультации», - говорит Молид.

Врач отмечает, мобильная консультация не может принять всех - желающих очень много. Поэтому районные больницы направляют для обследования в Мобильной женской консультации женщин из групп риска. Их обследуют в первую очередь.

Руководитель общественной организации «Вместе против рака» Лариса Лопата отмечает, что благодаря мобильной консультации есть возможность осмотреть женщин в отдаленных районах страны, где женщина не может найти времени и денег для обследований.

«Очень много женщин приходят и хотят обследоваться. Женщины должны больше уделять себе внимания. От их здоровья зависит благополучие в доме. Женщины привыкли больше внимания уделять семье, детям, мужу, а о себе думают в последнюю очередь. Очень важно, чтобы женщина понимала, что от ее здоровья зависит благополучие в семье. Мы очень хотели бы, чтобы в каждом регионе были такие передвижные маммографы.

Таких маммографов должно быть больше. От имени общественных организаций хочу сказать огромное спасибо фонду Рината Ахметова за такой подарок для женщин. Для каждой из нас это очень важно, ведь рання диагностика спасает жизнь», - говорит Лопата.

Она призвала киевлянок воспользоваться услугами мобильной консультации и пройти необходимые обследования.

График работы комплекса:

1-20 октября - Национальный институт рака, г.Киев, ул.Ломоносова, 33/43, с 09.00 до 17.00

22-25 октября - Международный выставочный центр, г.Киев, Броварской пр-т, 15

Обследование в МЖК проходить исключительно по предварительной записи по тел. 066-938-40-93

София Палий