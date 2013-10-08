В стране к отоплению подключено 90% жилых домов - Вилкул

В Украине к отоплению подключено 158 тыс. 572 жилых дома или 90% во всех 27 регионах.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Александра Вилкула, по заданию которого в Минрегионе круглосуточно работает оперативно-диспечерський штаб, координирующий работу регионов по началу отопительного сезона.

По информации штаба, по состоянию на 8 октября в Украине уже подано тепло в 39 тыс. 537 учреждений социальной сферы, а именно: в 13 тыс. 816 детсадов, 19 тыс. 251 учебное заведение и 6 тыс. 470 больниц. К отопительному периоду подключено 24 тыс. 156 котельных (98% от запланированного количества).

В Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской областях к отопительному периоду подключены все объекты социальной сферы и жилые дома.