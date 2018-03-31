В Киеве начала работать Мобильная женская консультация

В течение первой недели работы, начиная с 1-го октября, в передвижном комплексе «Мобильная женская консультация», который сейчас находится в Киеве возле Национального института рака, обследование прошли 125 женщин.

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова "Развитие Украины", у 70 женщин обнаружили мастопатию, у 13 – доброкачественные опухоли молочной железы, подозрение на рак – у двух женщин и двух женщин проконсультировали по поводу ранее леченного рака грудной железы.

Зав. отделением онкогинекологии Национального институту рака, главный онкогинеколог Министерства здравоохранения Украины профессор Людмила Воробьева подчеркнула, что рост заболеваемости в молодом возрасте ставит проблему рака не только на медицинский уровень, но и на социальный и демографический. "Проблема онкозаболеваний репродуктивного возраста увеличивается не только в Украине, но и во всем мире. Таким заболеванием как рак шейки матки можно вообще не болеть. Это заболевание можно предупредить на ранних стадиях. Оно имеет несколько стадий развития. Поэтому у врача и у женщины есть все возможности не допустить онкопатологию. Мобильная консультация - это прежде всего своего рода посыл для женщины: все необходимое для консультации есть, только придите, обследуйтесь. Это посыл не только для женщины, но и для мужчин. Они должны думать о том, что дома любимая женщина, которую нужно своевременно заставить - другого слова не нахожу - посетить гинеколога и обследоваться», - отметила Воробьева.

Напоминаем, что Мобильная женская консультация (МЖК) – это партнерский проект фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Национального института рака. МЖК представляет собойспециализированный 18-метровый автопоезд, созданный по европейскому образцу для комплексного обследования органов репродуктивной системы у 5000 женщин в год. Внутри этой клиники на колесах находится два специализированных кабинета – гинекологический – с апаратом УЗИ, кольпоскопом, инвентарем для забора цитологического материала, и маммологический кабинет – где женщинам делают маммографию – рентгенологическое обследование грудных желез. По сути, выходя из такой клиники, женщина имеет полное представление о своем здоровье.

В настоящее время запись на обследование приостановлена – журнал заполнен до 18 октября. Все, кто не успел записаться или пройти обследование, могут оставить свои координаты по тел. 066-93-840-93 и будут приглашены в следующие периоды работы МЖК в г. Киеве, о чем будет сообщено дополнительно на сайте фонда www.fdu.org.ua

Видео-тур по МЖК: http://getpano.com/pano/2013/ business/health/mgc_fura/