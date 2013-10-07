Кому нужны дети, родители которых за рубежом

Местные власти уделяет недостаточно внимания несовершеннолетним, родители которых работают за рубежом.

Об этом заявил региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека во Львовской области Зинон Котик во время второй Международной конференции «Миграционные процессы в Украине: современные вызовы и региональная специфика», сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмена.

Он подчеркнул проблемы несовершеннолетних в семьях, в которых родители работают за рубежом. По словам эксперта, таким детям обычно уделяется недостаточно внимания со стороны лиц, которые занимаются их воспитанием, а местные органы власти ненадлежащим образом исполняют свои обязанности, что обусловлено высоким уровнем совершения правонарушений такими детьми.

Также участники конференции обсуждали актуальные для западного региона социально-экономические проблемы миграции, направления и механизмы их решения в контексте формирования территориальных миграционных систем и устойчивого развития современной региональной экономики и политики, отмечается в сообщении.