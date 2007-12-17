Антибиотики не лечат инфекции

Если насморк не лечить, он пройдет через семь дней, а если лечить, то через одну неделю. Это подтверждают исследования английских специалистов.

Результаты недавнего исследования английских специалистов по поводу эффективности антибиотиков в лечении заболеваний носа и носовых пазух дают основания говорить, что некоторые антибактериальные средства не могут принести ощутимой пользы.

Одно из самых частых осложнений насморка и гриппа – инфекция пазух или синусит, головные боли, давление в глазах и заложенный нос.

Английское исследование проводилось с участием 240 пациентов возрастом от 16 лет и старше. Их симптомы были похожи.

В процессе исследования часть пациентов принимала 500 мг Амоксициллина три раза в день в течение недели и 200 мкг Будесонид (интраназально) раз в день в течение десяти дней.

Остальные пациенты принимали плацебо, как в пилюлях, так и в виде спрея.

Исследование закончилось через десять дней и показало, что пациенты не принимавшие лекарства выздоровели также быстро, как и те, кто принимал антибиотики.

Руководитель исследования Ян Вильямсон и его коллеги сделали выводы, что принятие антибиотиков улучшают состояние людей с умеренными воспалительными процессами и ухудшают самочувствие пациентов, заболевание которых приняло более тяжёлую форму.

И хотя исследователи не опровергают эффект антибиотиков, но они предполагают, что их эффективность очень мала.

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