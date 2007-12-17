В Украину привезут препарат, который будет лечить онкобольных

Буквально несколько дней осталось до того времени, когда в Украину привезут уникальное медицинское оборудование, на которое собирала деньги вся страна.

Речь идет о линейном ускорителе - самой современной версии гамма-ножа, который помогает делать сверхсложные операции онкобольным. На него украинцы пожертвовали почти миллион долларов и ровно год назад к благотворительной акции присоединился парламент, выделив еще 54 млн. гривен. Однако в нашей стране даже большие деньги решают не все.

Судьба сотен тысяч украинских онкобольных теперь зависит от строителей. Рекордными темпами, в снегопад и в мороз им нужно строить помещение для оборудования, которое бескровно будет уничтожать злокачественные опухоли.

ICTV