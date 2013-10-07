Кульбида обещает Украине аномально теплую зиму

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует теплую зиму 2013-2014 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида во время брифинга. По его словам, средняя температура зимой в Украине, по предварительным прогнозам, ожидается выше нормы.

«Если говорить очень обобщенно, то средняя температура зимнего периода в Украине будет выше нормы», - заявил синоптик.

Кульбида уточнил, что, согласно прогнозу, декабрь по температурному режиму будет близким к норме, а вот январь ожидается аномально теплым.

Как сообщалось, некоторые европейские и американские синоптики призывают Европу готовиться к самой холодной за последние сто лет зиме. В частности, об этом говорит американский метеоролог Джо Бастарди, объясняя это тем, что континент накроет так называемый «блокировочный циклон», а также этому будет способствовать снижение активности Солнца. Аналогичного мнения придерживается и немецкий синоптик Доминик Юнг.