Сегодня - Международный день врача

В первый понедельник октября приходит праздник людей, работающих на самой гуманной, наверное, работе в мире. В первый понедельник октября — Международный день врача. С инициативой такого праздника выступила Всемирная организация здравоохранения, предложив для празднования первый понедельник октября.

В 1971 году по инициативе ЮНИСЕФ, организации Мальтийский крест и Международного Красного Креста была создана международная организация Врачи без границ — Medecins Sans Frontieres, или, сокращенно, MSF. Это полностью независимое благотворительное объединение, финансируемое в основном общественными пожертвованиями, которое оказывает помощь жертвам природных катаклизмов, эпидемий, социальных и вооруженных конфликтов. Организация MSF не делает различий в религиозной или национальной принадлежности людей, нуждающихся во врачебной или иной помощи, а ее работники в полной мере соответствуют высокому званию Врача.