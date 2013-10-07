На этой неделе в Украине будет тепло и сухо

Теплая и сухая погода сохранится в Украине на текущей неделе – 7-13 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«В течение этой неделе теплый воздух распространится на всю территорию Украины. Таким образом, на всей территории страны постепенно выровняется температурный режим. В частности, максимальная температура составит от +12-17 градусов», - заявил Кульбида.

На юге и западе страны, по его словам, в течение этой неделе ожидается температура до +20 градусов.

Кульбида уточнил, что 7-13 октября существенных осадков в Украине не ожидаются.

«Также не прогнозируются какие-либо опасные погодные явления. Но уже 16 октября по территории Украины может пройти атмосферный фронт, поэтому в стране возможны незначительные осадки и снижение температурного режима», - добавил директор Укргидрометцентра.

Как сообщалось, ранее синоптики предупреждали, что 7 октября на всей территории Украины на поверхности почвы и местами в воздухе будут наблюдаться заморозки 0 - +5 градусов.