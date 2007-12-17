Американцы создали портативную искусственную почку

Сотрудники американской компании Xcorporeal Inc. в ходе научных исследований разработали портативную искусственную почку, которая прошла успешные предварительные испытания на людях, сообщает журнал Lancet.

Изобретение американских ученых поможет людям, страдающим почечной недостаточностью, стать свободными в своем перемещении. Ведь в настоящее время пациентов подключают к больничным стационарным аппаратам искусственная почка, и они вынуждены быть прикованными к постели на 4-12 часов 2-3 раза в неделю.

Новый аппарат является переносным, хотя и достаточно громоздким, устройством с батарейным питанием, и рассчитан на 4-8 часов непрерывной работы.

На данный момент руководитель исследования Эндрю Давенпорт и его коллеги из Лондонского университетского колледжа испытали портативную искусственную почку лишь на 8 пациентах, средний возраст которых составлял 52 года. Однако все испытания прошли успешно и показали хорошие результаты, а сами участники единодушно согласились рекомендовать такое лечение другим пациентам с почечной недостаточностью.

Как заявляют сами ученые, процедура очистки крови в портативной искусственной почке происходит несколько медленнее, чем в стационарном аппарате. Но это не является проблемой, так как устройство можно спокойно носить в течение продолжительного времени.

В настоящее время создатели портативной искусственной почки пытаются увеличить время работы аппарата, добиваясь 24-часового режима его эксплуатации.

Отметим, что около 1,3 миллиона человек в мире страдают хронической почечной недостаточностью и нуждаются в регулярном проведении очистки крови.

Корреспондент.net