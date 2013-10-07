Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине - в пределах нормы

Первый заместитель председателя Госсанэпидслужбы Александр Кравчук сообщил, что динамика заболеваемости гриппом и ОРВИ находится в пределах нормы, и ни в одном из городов Украины угрозы перехода эпидемического порога не существует.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, об этом шла речь на заседании коллегии министерства.

«На протяжении эпидемического сезона 2013-2014 гг. в Украине возможна циркуляция трех штаммов возбудителей гриппа. Это A/California/7/ 2009 (H1N1) - pdm09, A/H3N2/Victoria/361/ 2011b, B/Massachusetts/2/2012», - отметил первый заместитель председателя Госсанэпидслужбы.

Директор Департамента реформ и развития медицинской помощи Минздрава Украины Николай Хобзей сообщил, что в случае пандемии более 9 тысяч врачей готовы оказать медицинскую помощь, а в больницах подготовлено более 22 тыс. коек для пациентов.

Начальник управления общественного здоровья Минздрава Украины Алла Григоренко отметила, что для противодействия возникновению пандемии гриппа уже разработан четкий алгоритм действий как на местных, так и на государственном уровнях.

Генеральный директор Государственного предприятия «Государственный экспертный центр Минздрава Украины» Елена Нагорная сообщила, что в Украине зарегистрировано 12 типов разных вакцин для противодействия гриппу и ОРВИ.

Председатель Гослекслужбы Алексей Соловьев заверил, что на складах отечественных производителей на данный момент находится 6,5 млн. упаковок лекарственных средств против ОРВИ, а до конца года их количество увеличится еще на 20 млн.