В Украине открыт 847-й детский дом семейного типа

В селе Домажир во Львовской области открыт детский дом семейного типа, который стал уже 847-м в Украине.

Об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская во время открытия ДДСТ семьи Розлуцких, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

«Открытый в с. Домажир во Львовской области детский дом семейного типа стал 847-м в Украине. В целом в этом году открыто 107 ДДСТ и планируется создать еще 30», - сказала Королевская.

«Мы ставим себе задачу, чтобы до 2020 года все украинские дети воспитывались в семьях. Для решения этой проблемы начата программа развития сети ДДСТ, согласно которой до конца 2014 года планируется создать 300 новых ДДСТ и устроить в них не менее 2500 детей-сирот», - сказала она.

Говоря об открытом детском доме семейного типа семьи Розлуцких, Королевская отметила, что считает настоящим подвигом то, что люди обеспечивают заботу о 5-10 детях. «Мы должны пропагандировать этот опыт и поддерживать людей, которые берут на себя такую ответственность. Украинцы должны понять, что в нашей стране нет чужих детей», - подчеркнула Королевская.