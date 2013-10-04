В Украине к отоплению подключено 37,8% жилых домов

В Украине по состоянию на утро 4 октября к отоплению уже подключили более 66 тыс. жилых домов (37,8% от общего количества), сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион).

Кроме того, по данным министерства, в Украине уже подали тепло в 10,8 тыс. детских садов (78% от общего количества), 13,8 тыс. учебных заведений (71,5%) и около 5,2 тыс. больниц (80%).

В Киеве к отоплению подключили 3,85 тыс. жилых домов (35%), 521 детский сад (99%), 425 учебных заведений (94%) и 180 больниц (84%).

Как сообщал УНИАН, в начале октября премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что отопительный сезон можно начинать во всех регионах страны, поскольку энергоресурсов на осенне-зимний период заготовлено достаточно.

При этом премьер призвал местные власти не держать людей в холоде и принимать решение о начале отопительного сезона «исходя из конкретных погодных условий, в интересах жителей конкретных территорий».