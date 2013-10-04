В этом году украинцы усыновили 1170 сирот

За 8 месяцев 2013 года гражданами Украины усыновлено 1170 детей, иностранцами - 390 детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как отмечается, в первом полугодии 2013 года 1142 ребенка нашли маму и папу в приемной семье, детском доме семейного типа.

На консульском учете Посольства Украины в США находятся 8152 усыновленных из Украины детей, в Итальянской Республике - 6079, в Королевстве Испания - 3084, во Французской Республике - 1314, в Израиле - 906, в Канаде - 490, в других странах - 1322.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко провел встречу с представителями посольств Соединенных Штатов Америки, Итальянской Республики, Французской Республики, Королевства Испании, Израиля и Канады по вопросам защиты прав украинских детей, которые усыновлены гражданами этих государств и проживают за рубежом.