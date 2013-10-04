Напитки, восстанавливающие силы

Дождливая и холодная осень дает о себе знать: мы все устали и работать совсем не хочется. Восстановить силы и наполнить организм энергией можно с помощью напитков, пишут иностранные СМИ.

1. Кофейные напитки

Ни для кого не секрет, что кофе бодрит. Тогда не забывай об этом и в дальнейшем. Кофеин ускоряет работу сердца, повышая давление, чем заодно стимулирует более быструю работу головного мозга. Так что если накопилось много работы, чашечка эспрессо не повредит. Однако стоит помнить, что для гипертоников это не самый полезный напиток.

2. Молоко с шоколадом

Белки и углеводы, содержащиеся в этом напитке, помогут быстро восстановить силы после любой нагрузки, как физической, так и умственной. А ведь это именно то, что нужно для по-настоящему эффективного дня.

3. Кокосовая вода

Модная в последнее время низкокалорийная кокосовая вода благотворно влияет на мышцы и их эластичность. Кроме того, эта водичка минимизирует судороги в мышцах, что позволит двигаться с большей легкостью и даже после трудного рабочего дня с радостью отправиться на занятия йогой или фитнесом.