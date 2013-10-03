Разработаны предложения по внедрению реестра листков нетрудоспособности

Госпредпринимательство разработало и направило в Министерство здравоохранения и Кабинета министров официальное письмо с предложениями относительно внедрения реестра листков нетрудоспособности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпредпринимательства Украины, в Минздраве состоялось межведомственное совещание по вопросам подготовки проекта постановления Кабмина «Об обеспечении бланками листка нетрудоспособности», внедрения реестра листков нетрудоспособности, как составной части реестра пациентов, а также урегулирования контроля над правильностью выдачи листков нетрудоспособности.

Во время обсуждения представителями Госпредпринимательства было предложено рассмотреть возможность внедрения электронного реестра (учета) утраты временной работоспособности (далее - Реестр) с целью отмены бумажных экземпляров бланков листка временной нетрудоспособности. Было предложено предоставить индивидуальные ключи доступа врачам к Реестру, с помощью которых они самостоятельно будут вносить данные о временной нетрудоспособности пациента.

Врач будет предоставлять пациенту данные в обычной бумажной форме с указанием номера записи в Реестре, времени нетрудоспособности, и будет ставить свои реквизиты (подпись врача с написанной собственноручно фамилией, именем, отчеством, а также печатью).

Человек будет предоставлять по месту работы такие сведения в отдел кадров, который самостоятельно будет проверять, путем доступа к Реестру, достоверность предоставленных сведений и будет передавать данные в Фонд социального страхования по временной утрате работоспособности.

Внедрение такого подхода даст возможность ежегодно экономить около 3 млн грн бюджетных средств, которые на данное время расходуются на изготовление и закупку бланков листков временной нетрудоспособности.

Представители Фонда социального страхования по временной утрате работоспособности в ходе совещания выразили полную поддержку инициатив Госпредпринимательства по внедрению электронного Реестра и отметили, что теперь в Украине уже успешно реализован пилотный проект в четырех областях по внедрению электронного Реестра.