Фонд Ахметова обнародовал результаты исследования по проблеме туберкулеза

Благотворительный фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" обнародовал результаты исследования "Уровень знаний, отношения, практики и поведения населения Украины и отдельных социальных групп по вопросам туберкулеза по состоянию на 2011 год" и презентовал брошюру "Туберкулез населения Украины: что мы знаем и что делаем?".

Как отметила на пресс-конференции в УНИАН руководитель отдела адвокации, коммуникации и социальной мобилизации программы фонда "Остановим туберкулез в Украине" Мария Маковецкая, благодаря исследованию получена максимально необходимая информация для того, чтобы после завершения полевого этапа обработки результатов можно было выйти к гражданам с качественной информационной кампанией по противодействию туберкулезу.

"Эпидемия туберкулеза в Украине объявлена в 1995 году. Туберкулез - болезнь, которая касается всех, поскольку передается воздушно-капельным путем, поэтому защититься от нее никому не удастся. Результаты исследования выявили, что не все украинцы знают, что длительный кашель - это признак туберкулеза, а только 26%. Это достаточно низкая цифра, поэтому нужно работать над информированием населения относительно этого симптома. Положительно то, что 80% указали правильный путь передачи инфекции – воздушно-кабельный. 23% опрошенных считают, что диагностику пройти можно бесплатно, и только 7% верят, что лечение туберкулеза бесплатное. Большинство украинцев считают, что лечение - или очень дорогое, или чрезвычайно дорогое. Однако в действительности сами противотуберкулезные препараты - без гепатопротекторов, без поддерживающей терапии - стоят около 600 гривен за курс. К тому же, согласно законодательству, ими должны обеспечивать бесплатно. Однако не все, что декларируется, четко выполняется государством", - сказала Маковецкая.

По ее словам, лишь пятая часть украинцев имеют корректные знания о туберкулезе, а знание, которые они декларируют, не всегда совпадают с их поведением.

"С одной стороны, 92% опрошенных считают, что люди, с туберкулезом или переболевшие туберкулезом, заслуживают сочувствия, хорошего отношения (когда речь идет об абстрактном человеке). Однако если задать вопрос: "Хотели ли бы вы работать рядом с человеком, который вылечился от туберкулеза? Согласились ли вы посетить ресторан, в котором повар или официант имели такую проблему?", 45% ответили, что не готовы. Это свидетельствует о стигме и дискриминации больных туберкулезом в Украине", - отметила Маковецкая.

Она также подчеркнула, что «Развитие Украины» стремится обеспечить достоверной информацией всех, кто заинтересован в борьбе с туберкулезом в государстве.

"Обнародовав это исследование, мы хотим помочь ключевым институтам лучше понять пациентов и достичь мировых стандартов диагностики и лечения туберкулеза. В то же время, благодаря информационной кампании, которая основывается на результатах исследования, мы помогаем населению Украины узнать правильную информацию о туберкулезе, и побуждаем к диагностике и прохождению полного курса лечения туберкулеза», – отметила Маковецкая.

Директор аналитического центра "Социоконсалтинг", кандидат экономических наук Ирина Демченко отметила, что данная работа - это второе такое большое исследование проблем туберкулеза (первое проводилось в 1996 году).

"Это результаты о том, что думает население страны в целом о проблеме туберкулеза. Мы получили очень надежные и валидные данные, работал внешний контроль. Наши интервьюеры имели более 10 тысяч контактов с респондентами. Мы также работали с представителями групп риска по туберкулезу, в частности, с ромским населением" - сказала Демченко.

Исследование демонстрирует отношение населения Украины к проблеме туберкулеза, осведомленность людей относительно симптомов туберкулеза; готовность обращаться за медицинской помощью при подозрении на туберкулез, стереотипы и мифы относительно туберкулеза, к чему приводят разногласия между знаниями украинцев и поведением, барьеры для оптимального поведения по профилактике туберкулеза и своевременного обращения за медицинской помощью; информационные потребности населения и источники информирования о туберкулезе.

Результаты этого исследования были использованы для разработки, внедрения и оценки Национальной и региональных стратегий адвокации, коммуникации и социальной мобилизации, а также для разработки концепции информационной кампании программы «Остановим туберкулез в Украине», направленной на работу с населением, и построение правильных знаний по туберкулезу.

Книга «Уровень знаний, отношение, практика и поведение населения Украины и отдельных социальных групп по вопросам туберкулеза по состоянию на 2011 год» и брошюру «Туберкулез vs население Украины: что мы знаем и что делаем?» будут разосланы в 140 научных библиотек Украины национального и областного уровня, библиотеки высших профильных учебных заведений. Издания будут полезными руководителям учреждений здравоохранения, медицинским представителям, специалистам социальных служб и неправительственных организаций, а также исследователям.