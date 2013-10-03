Татуировка в солярии может дать аллергию

В соляриях нельзя загорать людям с доброкачественными или злокачественными опухолями, при тяжелых формах туберкулеза, при бронхиальной астме. Очень осторожными надо быть тем, у кого на теле есть множество родинок. Не стоит посещать солярий при дерматитах. Противопоказан солярий при любом виде кровотечения. Процедура запрещена беременным женщинам, подросткам, не достигшим возраста 16 лет.

"Родинки на теле, бородавки, а также тату надо прикрывать. - Рассказывает инструктор одного из львовских оздоровительных комплексов Александра Мирон. - Можно просто нанести на них толстый слой крема и залепить салфеткой. Татуировка от солярия может побледнеть или дать аллергию. Также в солярии нужно прикрывать волосы, чтобы они не высушивались. И соски на груди. В хорошем салоне вам должны предложить шапочку, специальные солнцезащитные очки, а также пластиковые конусы для защиты сосков. Их так же можно залепить салфетками. Нельзя заходить в кабину в очках для зрения и с линзами. Обязательно обмажтесь перед процедурой увлажняющим или жирным кремом".

Не стоит посещать солярий сразу после эпиляции, так как эта процедура повышает чувствительность кожи в несколько раз. Начинать сеансы надо с 2-3 минут, максимальное время пребывания в кабинке - 7 минут. Врачи не рекомендуют проводить серию сеансов чаще, чем два раза в год. Для получения ровного и красивого загара обычно требуется около 6 сеансов.

"Наиболее равномерный загар дают вертикальные солярии, - продолжает Александра. - Кожа в нем загорает быстрее. Лампы должны быть новыми, так как старые не только не оказывают нужного эффекта, но также способны плохо влиять на здоровье. Когда приходите в салон, спросите, сколько часов наработал их солярий. Лампы не должны использоваться в аппарате после 540 часов работы".

gazeta.ua