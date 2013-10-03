В Украине будут развивать сеть центров соцподдержки семей

Правительство поддержало предложение Министерства социальной политики по развитию комплексного подхода к социальной поддержке детей и семей.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Наталия Королевская, комментируя принятие на заседании КМУ законопроекта «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», проинформировали УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

Как объяснила Королевская, одним из приоритетов Минсоцполитики является повышение качества и внедрения новых форм предоставления социальной помощи детям-сиротам и семьям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства.

«Комплексные центры для детей и семей – альтернатива устаревшим формам социальной поддержки, в частности, интернатам для сирот, а создание сети подобных заведений отвечает социальным инициативам Президента. Финансируются они из собственных поступлений местных бюджетов и на средства благотворителей, в связи с чем, к сожалению, не всегда обеспечены должным образом. Принятый правительством законопроект позволит усилить государственную поддержку таких заведений и финансировать их за счет государственного бюджета», – сказала она.

Как отметила министр, в соответствии со статьями 89 и 90 Бюджетного кодекса Украины, расходы местных бюджетов на социальную защиту и социальное обеспечение направляются на содержание четко определенных заведений и учреждений, предоставляющих социальные услуги. Поэтому некоторых учреждений, например, Макаровского районного центра социальной поддержки детей и семей «Луч надежды», являющегося комплексным заведением, нет в Бюджетном кодексе.

«Сегодня правительство поддержало законопроект, который дает возможность финансировать подобные заведения из государственного бюджета. Кроме того, невключение расходов на финансирование таких центров в межбюджетные трансферты сдерживает создание сети аналогичных центров по всей Украине», – сказала она.

Королевская напомнила, что указом Президента от 01.06.2013 №312 Минсоцполитики дано поручение изучить опыт работы центра «Луч надежды», и по его результатам подготовить проект Типового положения о центре социальной поддержки семьи и детей. Такой документ уже подготовлен и будет рассмотрен на Всеукраинском совещании по вопросам защиты прав ребенка, который состоится сегодня.

*** Центр социальной поддержки детей и семей «Луч надежды» начал работу 1 сентября 2011 года. В центре проживают: 9 месяцев – дети, которых забрали из семьи в связи с невозможностью проживания с родителями; 3 месяца – женщины, которые подвергались насилию в семье; 3 месяца – женщины с детьми в случаях возникновения риска отказа женщины от детей.

Сегодня в Центре услуги получают 14 детей и 2 мамы. За период функционирования в Центре услуги получили 86 детей и более 250 взрослых (родители детей, их законные представители).