Состояние многих пациентов можно облегчить с помощью обыкновенной тыквы. Общий набор полезных питательных веществ определяет полезные свойства тыквы и позволяет применять этот продукт при самых разных болезнях ,пишут российские СМИ.

А знаете, почему так популярны тыквенные каши, запеканки и пудинги? Да потому, что среди свойств тыквы значится способность ускорять лечение болезней печени и желчного пузыря, колитов и гастритов, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, облегчать течение подагры или токсикоз у беременных. Ну а «дар» тыквенной каши нормализовать обмен веществ и выводить шлаки из организма оценит любой желающий похудеть.

Тыквенный сок рекомендуют пить при диабете, нарушениях обмена веществ, ожирении, камнях в почках, желчном и мочевом пузырях. Благодаря противовоспалительным свойствам, тыквенный сок помогает даже при простатите, а уж при обыкновенной простуде он вовсе незаменим: облегчая боль в горле, этот «нектар» еще и повышает иммунитет.

Уникальное свойство тыквы – помогать организму при заболеваниях почек и сердца – достигается за счет витамина Т. Этот витамин также помогает «урегулировать» и как пищеварение. Впрочем, способности нормализовать функции пищеварительной и сердечно–сосудистой систем тыква обязана клетчатке и пектину, которые помогают выводить «плохой» холестерин из организма.

«Терапевтический» эффект тыквы также объясняется большим содержанием витамина (вернее, провитамина) А, который способствует кроветворению и улучшению свертываемости крови. Она также помогает поддерживать организм в тонусе, замедляет процессы старения и повышает сексуальную активность.