В Украине - положительные результаты в борьбе с ВИЧ/СПИДом

В рамках рабочего визита в г. Женева (Швейцарская Конфедерация) вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко провел встречу с исполнительным Директором Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Марком Дайблом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, во время встречи Грищенко отметил то, что сегодня в Украине демонстрируются положительные результаты по противодействию ВИЧ/СПИД.

«Украина высоко ценит ту помощь, которую оказывает Глобальный фонд для борьбы с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом. Те положительные результаты, которые есть в нашем государстве, особенно в части противодействия ВИЧ/СПИД, ярко демонстрируют, что годы сотрудничества между Глобальным фондом и Украиной являются успешными», - подчеркнул Грищенко.

В свою очередь Марк Дайбл подчеркнул: «Украина - одна из немногих стран региона, которая достигла значительного прогресса в противодействии ВИЧ/СПИД и мы бы хотели чтобы она была примером для других».

Во время встречи Грищенко и Дайбл обсудили весь комплекс вопросов взаимодействия Украины и Глобального фонда. Особое внимание было уделено перспективам реализации Украиной Грантового соглашения с Глобальным фондом на протяжении ближайших трех лет.