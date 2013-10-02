«Бабье лето» придет 8 октября

Уже в конце недели погода начнет улучшаться и с 8 октября начнется «бабье лето», сообщил Радио «Свобода» главный метеоролог Украины Николай Куйбида.

«Мы будем иметь по всей Украине сухую погоду, достаточно много солнца. Температурный режим пойдет постепенно вверх и в конце следующей недели температура воздуха может достичь – 14, 19, а местами и 20 градусов тепла», – сказал Куйбида.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, хорошая погода может продержаться до десяти дней.

Сейчас в Крыму, в южных и восточных областях идут «чрезвычайно интенсивные дожди». Куйбида уверил, что метеорологи предварительно предупреждали о таких неблагоприятных условиях в этих регионах.

«Дожди закончатся, и с 5 октября на Украину начнет распространяться более теплый воздух из западной Европы. И уже с 8-го числа температура воздуха в дневные часы будет высокой», – рассказал руководитель метеорологической службы Украины.

Источник: radiosvoboda.org

Как сообщал УНИАН, 16 сентября заместитель начальника Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщал, что «бабье лето» в Украине наступит 24–26 сентября.

Однако, на брифинге 23 сентября Прокопенко отметил, что в конце сентября в северных областях Украины ожидаются заморозки на почве. Что касается наступления «бабьего лета», то синоптик отметил, что в ближайшее время его ожидать не стоит. «В ближайший период о приходе «бабьего лета» говорить не приходится», - сказал он.