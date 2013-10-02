В Институте рака состоится пресс-конференция ведущих онкологов

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» начинает бесплатное обследование киевлянок в передвижной женской консультации.

Сегодня, 2 октября, на территории Национального института рака по адресу: ул. Ломоносова, 33/43 (рядом с административным корпусом, ориентир – мозаика) начнет работу Мобильная женская консультация – партнерский проект фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Института. В передвижном комплексе можно будет бесплатно и анонимно пройти качественную комплексную диагностику с целью выявления заболеваний гинекологической локализации и грудной железы. Таким образом фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы «Рак излечим» начинает акцию по обследованию киевлянок в рамках мероприятий, посвященных Всеукраинскому дню борьбы с раком грудной железы (20 октября).

По случаю старта акции сегодня, 2 октября, 14:00-15:00, в Национальном институте рака, возле передвижного комплекса, состоится пресс-конференция при участии профессора, зав. отделения онкогинекологии Национального института рака Людмилы Воробьевой, заведующего МЖК, врача-маммолога Сергея Молида, руководителя общественной организации «Вместе против рака» Ларисы Лопаты, менеджера программы «Рак излечим» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Павла Лапина.

Мобильная женская консультация (МЖК) – это специализированный 18-метровый автопоезд, созданный по европейскому образцу для комплексного обследования органов репродуктивной системы у 5000 женщин в год. Внутри этой клиники на колесах находится два специализированных кабинета – гинекологический – с апаратом УЗИ, кольпоскопом, инвентарем для забора цитологического материала, и маммологический кабинет – где женщинам делают маммографию – рентгенологическое обследование грудных желез. По сути, выходя из такой клиники, женщина имеет полное представление о своем здоровье.

График работы комплекса:

2-19 октября 2013 года, каждый день, с 09.00 до 17.00.

Обследование в МЖК будет проходить исключительно по предварительной записи: тел. 066-938-40-93.

Ежедневно возле комплекса будут раздавать информационные материалы, а также консультировать волонтеры из общественной организации «Вместе против рака».

По вопросам аккредитации СМИ на пресс-конференцию и съемки работы МЖК обращаться по тел.: 044 502 52 12.

Видео-тур по МЖК: http://getpano.com/pano/2013/ business/health/mgc_fura/