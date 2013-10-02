От Солнца оторвался гигантский "жгут" плазмы, летит к Земле

Гигантский "жгут" плазмы, выброшенный Солнцем в ночь на понедельник, летит к Земле и в среду вечером может вызвать на нашей планете магнитную бурю умеренной силы.

Как отмечают ученые, накануне вечером в 23:00 по Киеву на Солнце произошло уникальное явление - отрыв громадного полотна размером с половину солнечного диска.

Это колоссальный жгут плазмы, удерживаемой спиралевидным магнитным полем. Этот "жгут", похожий на большую гусеницу, содержит несколько сот миллионов тонн солнечного вещества. Он полетел в межпланетное пространство и может задеть Землю.

Спустя десять минут после "отрыва" плазмы, в окрестностях Земли зафиксировали рост концентрации протонов в околоземном пространстве.

Ученые отмечают, что примерно во второй половине дня 2 октября можно ожидать умеренную магнитную бурю, индекс геомагнитных возмущений Kp может подняться до значения 6.

korrespondent.net