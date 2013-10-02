Ходьба – очень полезный вид спорта

Медики убеждены, что ходьба – очень эффективный, спокойный и нетравматичный вид спорта. Она особенно показана тем, кто страдает от избыточного веса, и нетренированным людям, которые только начинают заниматься спортом, пишет Лиза.

В отличие от бега, занятия ходьбой щадят суставы. Ведь при беге шансов упасть и получить травму гораздо больше, тогда как ходьба укрепляет костные ткани и связочный аппарат.

Депрессии, перепады настроения, ухудшение памяти и снижение интеллектуальных способностей – ходьба способна справиться и с этими проблемами. Ученые рекомендуют при усталости и большой физической нагрузке сделать перерыв и пройтись полчасика на свежем воздухе.

Преимущество ходьбы перед другими видами физической нагрузки в том, что ты можешь заниматься ею везде, в любое время и в любую погоду. Выбирай для прогулок улицы, где нет оживленного транспортного движения, ведь тебе нужно вдыхать побольше кислорода. Позаботься и об удобной обуви для пеших прогулок. Кардинальный способ начать двигать больше – завести собаку. Хозяева четвероногих питомцев двигаются в среднем в два раза больше, чем те, у кого собаки нет.