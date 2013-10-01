Журналисток проверят относительно заболеваний молочной железы

Сегодня в Киеве стартовала акция «Заботься о них!», направленная на проведение в Украине информационно-разъяснительного месячника по профилактике рака молочной железы.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН инициатор акции «Заботься о них!», руководитель PR-проектов общественного союза «Международный клуб врачей и фармацевтов» Татьяна Темченко, в рамках мероприятия бесплатно будут обследованы относительно рака молочной железы женщины, работающие в средствах массовой информации Украины.

«Наш проект поддержали Министерство здравоохранения Украины, Черкасский областной онкологический диспансер, фармкомпания «Рош Украина», онкоклиника «Инновация». На протяжении двух недель октября мы будем посещать редакции СМИ – телеканалы, радио, информационные агентства, печатные СМИ», - сказала Темченко.

По ее словам, по редакциям СМИ будет курсировать мобильный маммографический комплекс, женщины-журналисты смогут бесплатно сделать УЗИ молочных желез, маммографию (для женщин старше 40 лет), пройти осмотр онколога и получить профессиональную консультацию.

«Совместно с Минздравом мы инициировали в регионах страны «дни открытых дверей». Будут определены дни, когда работницы редакций областных СМИ смогут прийти и проверить молочную железу, проконсультироваться с врачом. Мы планируем обследовать более тысячи журналисток», - отметила Темченко.

Она подчеркнула, что целью акции является привлечь внимание журналистов к серьезности рисков заболевания раком молочной железы и через СМИ информировать украинок о решающих факторах в предотвращении рака молочной железы, профилактике и лечении.

Темченко поблагодарила врачей Черкасского областного онкологического диспансера и онкоклиники «Инновация», которые будут консультировать, диагностировать и назначать лечение женщинам.

Директор департамента реформ и развития медицинской помощи Минздрава Украины Николай Хобзей подчеркнул, что рак молочной железы занимает первое место среди онкологических патологий у женщин.

«Уровень заболеваемости раком в последние десятилетия вырос в четыре раза. По данным Национального канцер-реестра, в Украине ежегодно регистрируется 17 тысяч новых случаев рака молочной железы, более 150 тысяч находятся на диспансерном учете по поводу рака молочной железы», - сказал Хобзей.

Он подчеркнул, что ранняя диагностика, раннее выявление и профилактика рака молочной железы играет важную роль в прогнозировании лечения и в том, чтобы женщина не стала инвалидом, а качество жизни не снижалось.

«Большое значение имеет профессиональный уровень семейных врачей, чтобы они могли своевременно диагностировать первые проявления этой тяжелой болезни, с тем, чтобы направлять женщину к специалистам-онкологам, маммологам, которые назначают адекватное лечение», - отметил Хобзей.

Он поблагодарил организаторов акции, врачей, которые обследуют женщин. «По данным опроса, 70% украинцев немотивированы быть здоровыми. Мы должны сломать этот стереотип», - подчеркнул Хобзей.

В свою очередь генеральный директор компании «Рош Украина» Деян Дешич выразил уверенность, что проект «Заботься о них!» будет полезен для всего общества.

Дешич подчеркнул, что «Рош» - социально ответственная компания, которая активно поддерживает внедрение в Украине современных методов диагностики и лечения социально значимых болезней, в частности и рака молочной железы.

«Мы постоянно принимаем участие в социальных и благотворительных акциях в сфере здравоохранения. «Рош» сотрудничает с пациентскими организациями, специалистами здравоохранения, институтами и общественными организациями относительно решения проблем в онкологии. Такие акции проводятся во всем мире, объединяя усилия врачей, фармацевтов, общественности, журналистов для лучшего понимания проблемы рака молочной железы и дают возможность эффективно ее преодолевать», - отметил Дешич.

Руководитель отдела онкологии компании «Рош Украина» Владимир Педько отметил, что рак молочной железы в Украине с каждым годом молодеет - более четверти пациенток от 20 до 55 лет.

«В США 5-летняя выживаемость при раке молочной железы – 88%, в Украине – лишь 56%. Эта проблема имеет значительную социальную значимость. Именно раннее выявление онкологических заболеваний позволяет эффективно лечить и достигать хороших результатов. Легче и дешевле предотвратить болезнь, чем ее потом лечить. По данным опроса, 60% украинцев считают, что ранние осмотры необходимы, но лишь 28% идут на профилактические осмотры к онкологам. Государству нужно приложить много усилий для улучшения этой ситуации. Нужны значительные финансовые инвестиции, лишь объединив усилия государства, бизнеса, врачей и пациентов мы сможем эффективно решать проблему рака молочной железы», - сказал Педько.

Инициаторами мероприятия стали Общественный союз «Международный клуб врачей и фармацевтов», фармацевтическая компания «Рош Украина», поставщики медицинского оборудования компания УМТ и «Укрбиомед».