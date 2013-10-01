Беременным женщинам в Украине отказывают в принятии на работу

Почти трети женщин (29,1%) отказывали в принятии на работу по причинам возможного рождения ребенка, беременности или наличия маленького ребенка.

Как сообщили УНИАН в секретариате межфракционного депутатского объединения «Равные возможности», которое инициировало проведение опроса, такие данные были озвучены во время круглого стола.

Опрос проводился в рамках проекта «Снова на работу: реинтеграция матерей и родителей к профессиональной жизни после отпуска по уходу за ребенком», который реализуется при содействии Представительства Европейского Союза в Украине.

Участники дискуссии отметили, что украинское законодательство достаточно хорошо защищает интересы женщины–матери, но на практике она сталкивается с проблемой трудоустройства и возвращения на работу, дефицитом детсадов и отсутствием детской инфраструктуры, неготовностью работодателя к гибкому графику или работы на расстоянии.