Мужчины чаще имеют проблемы со здоровьем

Елена Витальевна Бабюк, ведущий психолог и руководитель реабилитационного отдела одной из столичных клиник уверена, мужчины чаще женщин имеют проблемы со здоровьем в частности потому, что склонны скрывать свои проблемы.

"Это не означает, что мужчины не искренни или закрыты. Просто они по своей природе не привыкли жаловаться. Рассказывать собственные проблемы - это не по -мужски. К сожалению, из-за этого стереотип, который продолжают воспитывать и у современных мальчиков, приводит к проблемам со здоровьем, к проблемам в семье. Если бы они обо всем рассказывали, и разводов можно было бы избежать, и болезни на ранних стадиях выявлять", - говорит врач.

Психолог вспоминает, как на обследование сосудов пришла молодая пара. Обоим было лет 35. Жена говорила, что много проблем, которые надо срочно лечить.

"Мужчина пришел с ней случайно или за компанию. Вместе и обследовались. А оказалось, у мужчины проблемы с сосудами и сердцем было втрое больше, чем у жены. А все потому, что женщина о своих незначительных проблемах рассказала всему миру, а на мужчину внимания не слишком обращала. А он продолжал " не жаловаться ".

Врач уверена, женщина должна всегда прислушиваться к своему партнеру. "Если так уж повелось, что мужчины о собственных проблемах рассказывают мало, жена или девушка должна проявить свою заботу".

"Приходила также молодая девушка, которая жаловалась на проблемы в отношениях со своим мужем. Во всех проблемах обвиняла только его. Говорила: "А почему я должна? Я идеальна, это он - плохой". Сразу можно догадаться: это суждение, которое ведет к провалу. В данном случае оно могло привести к разводу. Я не феминистка, но придерживаюсь мнения, что женщина - главная в семье. Чтобы иметь крепкую семью, она должен уметь вовремя подставить свое слабое плечо, чтобы мужчина поделился с ней своими проблемами. Женщина должна помочь и направить, когда надо. То есть вовремя становиться полезной, когда того требует ситуация. В этом и состоит ее "главность" в семье. Нельзя поучать и навязывать свое мнение. Это очень отпугивает, а со временем к вам просто исчезнет уважение. Мужчины видят в женщинах также и мам. Поэтому надо подумать, какие отношения были у него с мамой, чего при этом не хватало или что было излишним".

gazeta.ua