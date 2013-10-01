Нардепы хотят разрешить увольнять за отказ от прививки

Народные депутаты от Партии регионов Александр Стоян и Ярослав Сухой в своем проекте Трудового кодекса Украины предлагают увольнять работников в случае отказа от прививок или прохождения медосмотра, а также разрешить работодателям установку видеонаблюдения за сотрудниками.

Текст проекта Кодекса размещен на сайте ВР.

Так, в статье 86 «Отстранение работника от работы с целью защиты населения от инфекционных болезней или избежания угрозы жизни и здоровью работника или других лиц» отмечается, что работники, которые в соответствии с законодательством подлежат обязательной профилактической прививке против инфекционных болезней, и работники, которые обязаны периодически проходить медицинский осмотр, в случае уклонения от профилактической прививки (кроме случаев наличия медицинских противопоказаний) или медицинского осмотра отстраняются от работы без сохранения заработной платы.

В случае дальнейшего уклонения от профилактической прививки или медицинского осмотра работник подлежит увольнению с работы в соответствии со статьей 105 этого Кодекса («Расторжение трудового договора по инициативе работодателя на основании выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе») без соблюдения требования о предупреждении о следующем увольнении.

В то же время статья 28 «Контроль за выполнением работниками трудовых обязанностей» проекта Кодекса содержит пункт, в соответствии с которым работодатель вправе контролировать выполнение работниками трудовых обязанностей, в том числе с использованием технических средств, если это предопределено особенностями производства, с обязательным предупреждением работников об их применении.

Во время осуществления такого контроля не допускаются действия, унижающие честь и достоинство или нарушающие другие права работников.

Как сообщал УНИАН, Стоян и Сухой внесли проект Трудового кодекса (№2902) в ВР в конце апреля 2013 года.

Этот проект вызвал волну критики со стороны политиков, экспертов и профсоюзов, поскольку значительно сужает права наемных работников и профсоюзов.

24 мая министр социальной политики Наталия Королевская заявила, что не поддерживает зарегистрированный в Верховной Раде проект Трудового кодекса. «В Трудовом кодексе не может быть и речи о сужении прав профсоюзов, наемных работников и ухудшении условий труда. Судя по содержанию, проект Трудового кодекса был разработан до вступления в силу Закона «О занятости населения», который устанавливает новые правила на рынке труда, а также ряда других законов. Соответственно, текст проекта Кодекса нуждается в существенной доработке», - сказала Королевская.

В конце августа Сухой и Стоян внесли в ВР доработанный проект Трудового кодекса.