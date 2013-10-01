Сегодня - Международный день людей пожилого возраста
09:21, 01 октября 2013Страна
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Власть обещает высокие стандарты
Президент Украины Виктор Янукович заверяет, что власть и в дальнейшем будет повышать стандарты жизни представителей старшего поколения.
Об этом говорится в поздравлении Президента по случаю Международного дня людей преклонного возраста и Дня ветерана, обнародованном на его официальном сайте.
Президент напомнил, что сегодня в Украине, как и в других странах мира, чествовали представителей старшего поколения.
«Наши ветераны прошли тяжелые испытания голодом и лишениями, выстояли во время военного лихолетья, одержали Великую Победу, преодолели разруху, восстановив города и села. Они - гордость и слава страны», - отметил Янукович.
По его словам, реализация в нынешнем году социальных инициатив и программ уже позволила повысить пенсии миллионам людей пожилого возраста, инвалидам войны и участникам боевых действий, пособия ветеранам войны и жертвам нацистских преследований, страховые выплаты пострадавшим на производстве. Также усовершенствован порядок получения жилищных субсидий и обеспечения санаторно-курортным лечением наших заслуженных граждан.
Президент заверил, что будет поддерживать все инициативы, направленные на улучшение благосостояния пожилых людей, обеспечение надлежащего внимания к ним в обществе.
Он выразил представителям старшего поколения глубокую благодарность за ратный и трудовой подвиг во имя родной земли, за нелегкий повседневный труд ради будущего грядущих поколений и пожелал крепкого вам здоровья и благополучия.
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