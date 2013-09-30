В Украине открыто 106 детдомов семейного типа

В Украине с начала года открыто 106 детских домов семейного типа (ДДСТ) и еще 30 таких домов планируется открыть до конца года.

Об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская во время круглого стола ко Дню усыновления, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

В частности, отметила она, за 23 года независимости Украины всего было создано 846 ДДСТ, из которых 12,5%, то есть 106, было создано за последние 9 месяцев – это самый высокий показатель за последние годы.

По словам министра, по состоянию на 23 сентября в детских домах семейного типа воспитывается 5 тыс. 622 ребенка. До конца этого года планируется создать еще 30 детских домов семейного типа, сказала Королевская.

В целом, по ее словам, в Украине семейными формами воспитания охвачено более 76 тыс. детей-сирот.

«До конца 2013 года планировалось охватить семейными формами воспитания не менее 75 тыс. 210 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, или 82% от общей численности детей этой категории. Однако в настоящее время это задание уже выполнено – в семьях опекунов, попечителей, приемных семьях, детских домах семейного типа воспитывается более 76 тыс. детей-сирот», – сказала Королевская.

Кроме того, министр отметила, что в первом полугодии этого года почти в 7 тысячах семей, где родители неподобающим образом исполняли свои родительские обязанности, предупрежден риск изъятия 13 тыс. 559 детей. Они остались в семье и не попали в интернаты. Это в 26 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (523 ребенка). К тому же, в биологические семьи из заведений государственного содержания возвращено 860 детей, что в 5 раз больше, чем в первом полугодии 2012 года, сказала она.