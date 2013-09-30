Сохранение тайны усыновления нарушает права ребенка.

Об этом на конференции в УНИАН заявила руководитель Управления обеспечения деятельности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Администрации Президента Украины Людмила Волынец.

Эксперт утверждает, что «большинство родителей пытаются сохранить тайну усыновления, хотя согласно Конвенции ООН о правах ребенка сохранение тайны усыновления - это нарушение его прав, поскольку ребенок должен знать, что он усыновлен».

Волынец объясняет невозможность сохранения тайны усыновления тем, что украинцы начинают все активнее усыновлять детей в возрасте старше 5 лет и отдельные семейные группы. В этих случаях просто невозможно скрыть факт усыновления. Также она заверяет, что «тайна усыновления, в том числе лишает права родителей найти усыновителей и получить эффективную помощь, если они в такой помощи нуждаются. Они теряют объективную информацию о своих детях, и поэтому Уполномоченный Президента по правам ребенка выступает за отмену тайны усыновления».

Эксперт акцентирует внимание на том, что тайна усыновления – «это неправда, введенная в ранг закона, в качестве нормы по отношению к ребенку. Поэтому я еще раз утверждаю, что тайна усыновления, кроме всех других бед, еще и несет беду, когда усыновитель не может, не знает и не находит того, кто способен помочь. Что вызывает то, что у нас в государстве, в результате тайны усыновления, не развиваются услуги для усыновителей, и это катастрофа».

Собственно поэтому руководитель Управления обеспечения деятельности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка настаивает на том, что «сначала нужно отменить тайну усыновления, а затем создать систему сервисов для тех людей, которые усыновляют детей, – оказывать отдельную психологическую помощь и, в некоторых случаях, психиатрическую помощь, и во многих случаях, генетическую помощь. Но у человека должно быть право и возможность сказать о том, что он усыновил, и быть уверенным в том, что это не помешает ребенку».

Волынец отчиталась в том, что город Киев работает над системой сервисов для усыновителей – «на сегодняшний день функционирует Центр матери и ребенка, который проводит консультации, по добровольному согласию усыновителей, также эта работа началась в Виннице».

«Мы нарабатываем эту программу, а дальше – слово за народными депутатами Украины. Пока еще мы не чувствуем, что ВР нас поддержит с точки зрения отмены тайны усыновления, хотя это нужно сделать и для детей, и для родителей, для того, чтобы предотвратить все трагедии, которые возникают на этой почве», - резюмировала эксперт.

Как сообщал УНИАН, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко инициирует отмену тайны усыновления путем внесения изменений в Семейный и Уголовный кодексы Украины, что, по его мнению, даст возможность внедрить эффективный, толерантный контроль над условиями проживания и воспитания усыновленных детей с привлечением широкого круга специалистов и позволит к минимуму свести риск нарушения прав усыновленного ребенка в семье.