Вилкул поручил ускорить подключение домов к отоплению

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул дал задание ускорить подключение объектов социальной сферы и жилых домов к отоплению в связи с аномально холодной осенью.

Как передает корреспондент УНИАН, об он заявил сегодня на селекторном совещании по вопросам подготовки к отопительному сезону.

“В 20 регионах Украины необходимо значительно скорее подключать объекты социальной сферы и жилые дома”, - сказал вице-премьер.

Он отметил, что по данным Укргидрометцентра, на этой неделе среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов в 20 регионах: Винницкий, Киевской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Житомирской, Луганской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

“Поэтому в этих регионах отопительный сезон должен начаться раньше, чем 15 октября... Также, учитывая низкие температуры воздуха в ночное время, до 5 октября все заведения социальной сферы должны быть обеспечены теплом во всех регионах”, - сказал Вилкул.

Кроме того, он напомнил, что отопительный сезон по состоянию на сегодняшний день уже начат в 14 регионах из 27.