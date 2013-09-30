Украина теряет статус донора для межгосударственного усыновления

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко констатирует, что за последние 5 лет Украина начала терять статус страны-донора для межгосударственного усыновления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в День усыновления.

«Потеря статуса страны-донора в Украине произошла не путем запрета на межгосударственное усыновление, а путем развития национального усыновления, развития семейных форм воспитания», - отметил Павленко.

По его словам, если 7 лет тому назад иностранцы вдвое больше усыновляли и брали на воспитание детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, то по итогам 8 месяцев 2013 года украинские граждане усыновили и взяли на воспитание в 6 раз больше детей, чем иностранцы.

Так, в 2006 году иностранцы усыновили 2 тыс. 100 украинских детей, а за 8 месяцев этого года - 390 детей против 1 тыс. 170, усыновленных украинскими гражданами.

Кроме того, Уполномоченный привел данные, согласно которым в 2005 году иностранными гражданами в Украине было усыновлено 2 тыс. 174 ребенка, в 2010 году – 1 тыс. 202 ребенка, в 2011 - 970 детей, в 2012 - 806 детей. Ожидается, что в 2013 году иностранцами будет усыновлено не более 500 детей.

При этом еще 5 лет тому назад украинских детей усыновляли граждане почти 30 стран, а в прошлом году это были граждане 12 стран. В настоящее время есть две страны, которые усыновляют больше всего украинских детей, - это США и Италия.

Павленко также напомнил, что в соответствии с украинским законодательством, иностранцы не могут усыновлять детей до 5 лет. Исключение составляют лишь случаи с серьезными недостатками здоровья сирот. Так, из 390 детей, уже усыновленных иностранцами в этом году, не более 15% имели такие проблемы со здоровьем.