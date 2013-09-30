Лица, планирующие воспитывать сироту, должны пройти обучение

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко подчеркивает необходимость прохождения обучения всеми семьями и отдельными лицами, которые планируют воспитывать ребенка-сироту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам уполномоченного, среди первоочередных задач, определенных Президентом Украины для центральных и местных органов власти по вопросу усыновления детей, в первую очередь - повышение качества подготовки к отцовству кандидатов-усыновителей, опекунов, приемных родителей и родителей-воспитателей.

Павленко напомнил, что приемные родители и родители-воспитатели проходят обязательное 3-месячное обучение перед тем, как ребенок появится в семье, а для усыновителей и опекунов из числа родных и близких ребенка это является необязательным.

«Сегодня ставится задача, чтобы каждая семья перед тем, как в ней появился ребенок-сирота, проходила обучение, подготовку, и семья была готова к любым вызовам, проблемам, опасностям, с которыми она может столкнуться, когда появляется ребенок», - сказал он.

Также Павленко отметил необходимость создания системы предоставления своевременной и качественной психологической, правовой и педагогической помощи семьям, которые уже воспитывают детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

«Обязательное социальное сопровождение и социальная поддержка каждой из таких семей», - сказал уполномоченный и добавил, что на сегодняшний день приемные семьи и детские дома семейного типа имеют постоянное и обязательное социальное сопровождение со стороны служб по делам детей и социальных работников.

Отдельно он отметил, что тайна усыновления определенным образом уменьшает возможности социальных работников по своевременному реагированию или предоставлению той или иной помощи семьям.

По его словам, Президент ставит задачу минимизировать возможные трагические случаи с усыновленными детьми.

Также Павленко отметил важность решения проблем детей, которые в ближайшее время достигают совершеннолетия и выбывают из приемных семей, детских домов семейного типа и интернатных заведений. Их необходимо обеспечить, отметил уполномоченный, жильем, образованием и возможностью трудоустройства.

«К сожалению, сегодня много детей, а особенно детей, которые выходят из интернатных заведений, остаются один на один со своими проблемами, и часто их судьба заканчивается достаточно трагически», - сказал Павленко.

Уполномоченный Президента также отметил, что наибольшее количество детей-сирот с особыми потребностями должно получить семью.