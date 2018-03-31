Фонд Ахметова и Луческу открыли детский дом семейного типа

В Донецке открылся детский дом семейного типа (ДДСТ) Елены и Евгения Рудых. Дом стоимостью 150 тыс. долларов был приобретен на средства главного тренера ФК «Шахтер» Мирчи Луческу и игроков команды. ДДСТ Рудых стал вторым детским домом семейного типа, открытым главным тренером ФК «Шахтер» совместно с фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы фонда «Сиротству – нет!».

Елена и Евгений Рудые воспитали двух собственных детей – 19-летняя дочь сейчас учится в университете, а 22-летний сын уже работает и помогает родителям. Два года назад Рудые приняли в семью сестричек-тройняшек – Веру, Надежду и Любовь. На этой неделе семья пополнилась еще тремя детьми – в новый дом переехали маленькие Влад, Лера и Аня.

Мама, Елена Рудая, не скрывает свою радость: «Когда Вера только встает, а она у нас просыпается первая, приходит к нам с папой и говорит «привет». Знаете, этого счастья и радости не передать словами. «Привет». Тебе хочется просто ее обнять и быть в этой атмосфере любви, дарить эту любовь. И когда дети получают любовь, они отдают». Вера – особый ребенок для родителей. Семья забрала девочку из интерната с ДЦП и другими диагнозами, когда она даже не ходила. Но тепло семьи творит чудеса – Веру сейчас не узнать.

Дом от Мирчи Луческу и игроков «Шахтера» соответствует всем требованиям ДДСТ, по соседству со школой и детским садом и удобной транспортной развязкой. Главный тренер «горняков» и игроки команды разделяют мнение о важности семьи для ребенка, поэтому продолжили традицию прошлого года, когда был приобретен дом для семьи Зарецких.

«Год назад я обещал, что мы вместе с командой купим второй дом. На этом мы не остановимся и продолжим помогать детям, в особенности детям-сиротам. Кроме двух домов также мы приобрели очень важный аппарат для онкологической клиники, купили оборудование в кардиологическое отделение для операций на сердце. Дети – наше будущее», – отметил на событии главный тренер ФК «Шахтер» Мирча Луческу.

Выбор и обучение семьи, поиск дома, ремонтные работы и обустройство помещений, а также помощь в оформлении ДДСТ взял на себя фонд Рината Ахметова «Развитие Украины». Директор фонда Анатолий Заболотный: «Накануне Дня усыновления я поздравляю эту большую и дружную семью, а также всех, кто воспитывает или только готовится стать родителями для детей, которым особенно важно и нужно родительское тепло. В Украине таких детей – подлежащих усыновлению – около 27 тысяч. Анкеты 12 тысяч детей находятся на Всеукраинском портале национального усыновления www.sirotstvy.net. Учредитель фонда Ринат Ахметов считает, что каждый ребенок должен жить в семье, и в этом видит основную цель программы «Сиротству – нет!». Поэтому мы и помогаем, в том числе созданию детских домов семейного типа, покупаем сами – фонд открыл уже 35 ДДСТ в Украине – и привлекаем партнеров, которые разделяют наши ценности».