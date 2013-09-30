Синоптики обещают Украине бабье лето

Температура воздуха по всей Украине может повыситься до + 15-20 градусов с 10 октября.

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По его словам, потепление начнется с западных областей с 5 октября, и температура воздуха составит +7… +12 градусов.

«С 7 октября температура воздуха повысится по всей территории Украины. А существенное потепление ожидается с 8-10 октября. Температура может достигнуть +15…+20 градусов по всей территории Украины», - заявил он.

Однако, по словам Кульбиды, со второй половины октября температура воздуха опуститься до +8 градусов.

«Во второй половине октября температура воздуха будет снижаться, она будет ниже +8 градусов в сутки», - отметил синоптик.