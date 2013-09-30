Погода на 1 октября

1 октября в южной части Украины ожидается осложнение погоды: ночью в Одесской области и Крыму, днем в южной части Украины дождь, местами сильный, днем в Одесской области и Крыму очень сильный дождь; порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью в южной части - 5-10° тепла, на остальной территории - 1-6° тепла, на поверхности грунта и местами в воздухе заморозки - 0-5°; днем - 7-12° тепла, на Закарпатье и в Крыму - 11-16°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-6° тепла, на поверхности грунта и местами в воздухе заморозки 5-0°, днем - 7-12° тепла.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 2-4° тепла, на поверхности грунта заморозки 3-0°, днем - около 10° тепла.

30 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 13-16°, в районе Феодосии - 10°, Одессы - 11°, Ялты - 19°; в Днепре возле Киева - 11°.