Азаров высказался о новых санитарных нормах в детсадах

Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует приостановку приказа Министерства здравоохранения от 1 августа об утверждении новых санитарных норм в детских садах.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы пользователей Facebook.

По словам Азарова, данный вопрос обсуждался на заседании Кабинета министров 26 сентября.

«И я обратил внимание министра здравоохранения (Раисы Богатыревой - УНИАН) на то, что необходимо приостановить ее приказ и внимательно разобраться с теми нормами, которые заложены. Нельзя все сразу требовать, необходимо первое - обеспечить все это ресурсами, выполнить, а потом уже закладывать требования. Поэтому в ближайшее время этот приказ должен быть приостановлен, но повышать требования к детским садам, безусловно, в будущем необходимо»,- отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 1 августа Минздрав утвердил Государственные санитарные нормы и правила устройства, оборудования, содержания дошкольных учебных заведений и организации жизнедеятельности детей (приказ Минздрава № 678). Документ вызвал неоднозначную реакцию медиков, экспертов и общественности.