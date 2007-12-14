Глобальное потепление угрожает миру эпидемиями

Ученые считают, что глобальное изменение климата, которое приводит к повышению температуры на земном шаре, повлечет за собой эпидемии многих смертельных заболеваний. В частности, человечеству угрожают: малярия, холера, лихорадка денге. Об этом заявили представители Всемирной организации здравоохранения в среду, 13 декабря, в ходе саммита в Бали.

К тому же, многочисленные тепловые колебания увеличат количество инфарктов и инсультов у людей с сердечной недостаточностью. Постепенное разрушение озонового слоя также будет способствовать ухудшению состояния сердечников.

Стоит отметить, что в период с 3 по 14 декабря проходят конференции, главная задача которых – решить проблему глобального потепления. На острове Бали собрались специалисты со всего мира, которые готовятся к двухлетним переговорам по разработке к концу 2009 года нового международного договора по противодействию изменения климата. Решение, которое примут эксперты, должно прийти на смену Киотскому протоколу, который действует до 2012 года. Одной из главных проблем дискуссии является вопрос о разделении обязательств между странами по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Это касается промышленных государств и развивающихся стран, в частности, Индии и Китая. На данный момент специалисты не могут найти компромисс и решить вопрос о регулировании международного рынка квот на вредные выбросы.

Общеизвестен тот факт, что глобальное потепление влияет на таяние вековых ледников Арктики. Это ставит под угрозу жизнь многих обитателей этой местности, в частности пингвинов. Недавно ученые пришли к выводу, что не только изменение климата способствует таянию льдов. Ледники Гренландии, как оказалось, превращаются в воду благодаря подогреву из недр Земли. Этот вопрос исследовала группа американских ученых под руководством профессора Ральфа фон Фрезе из университета штата Огайо. Специалисты убедились в том, что ледниковый покров Гренландии тает не только из-за активной деятельности человека, этому способствует и тепло из недр нашей планеты.

Главным очагом тепла является область в северной части острова, происхождение которой до сих пор остается загадкой для ученых. Именно здесь была обнаружена северо-восточная ледяная река Гренландии, длина которой составляет около 600 км. Эту реку заметили в 1991 году на снимках из космоса. Проток начинается с середины острова и впадает в Гренландское море. Сейчас исследователи разобрались с этим феноменом и пришли к выводу, что река образовалась из-за подогрева земных недр. Именно поэтому они считают нецелесообразными утверждения о том, что таяние ледников происходит только из-за парникового эффекта. По их мнению, должны равнозначно учитываться эти два фактора.

utro.ua