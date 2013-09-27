На днях будут заморозки

Ночью 28-30 сентября в Украине (кроме побережья морей, а 29 сентября и восточной части и Крыма) на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5°, в Карпатах, 30 сентября в северной части страны местами и в воздухе заморозки 0-3°.

Об этом сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 1-2 октября заморозки сохранятся на большей части территории Украины.