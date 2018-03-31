Как победить осеннюю депрессию

По статистике, во второй половине сентября у 40% людей вдруг появляется плохое настроение, хандра и депрессивные мысли. У некоторых на этой почве происходит упадок сил, пропадает желание работать и даже жить. Gazeta.ua поинтересовались у специалиста, почему же возникает осенняя депрессия и как с ней бороться. На наши вопросы ответила Лариса Кухар — практикующий психолог, член Всеукраинской "Ассоциации Экологичной помощи".

Лариса Аркадьевна, что такое депрессия и почему она возникает?

Депрессия – давящее и подавляющее человека состояние известно еще со времен древней Греции. Депрессия может быть от пережитого стресса: потерей близкого и любимого человека, увольнением, не получением должной оценки на работе и понижением социального статуса, полного банкротства, переживанием последствий катастроф, аварий или несчастных случаев и множество другого, что может вызвать глубокую депрессию с постановкой вопроса: "Зачем жить?". Если улучшение не происходит в течение недели, необходимо обращаться к специалистам, психологам и психиатрам которые помогут выйти из этого состояния.

Почему депрессия случается чаще всего осенью?

Это самый распространенный вид депрессий. Осень – пора завершения отпусков. Многим так и не удалось хорошо отдохнуть или пришлось во время отпуска решать некие проблемы свои, а иногда и чужие. Некоторые отлично отдохнули и приехали домой с багажом полученных впечатлений и нарушенным режимом дня. Но тем и другим нужно выходить на свои рабочие места, заново адаптироваться к работе и в полную силу выполнять свои обязанности, рано вставать, быстро реагировать на поставленные задачи и принимать решения. Все это требует затрат энергии, а тут погода портится, наступают дожди и холода, подхватываются простудные заболевания. Все это вызывает упадок настроения, меланхолию и тоску по хорошим солнечным дням. Именно это состояние в народе прозвали "осенней депрессией", но что на самом деле таковой не является, а является обычной хандрой или апатией. Но если не принять вовремя меры это состояния могут подорвать здоровье и перерасти в депрессию настоящую.

Как победить осеннюю хандру?

Тут на помощь приходит личная индивидуальность, то есть каждый выбирает "способ борьбы" тот, который ему больше нравится и подходит. Не случайно упомянуть слово "нравится". Потому как когда человек делает себе что-то приятное, заботится о себе и доставляет себе удовольствие – плохое настроение отступает и наступает некое удовлетворение. Удовлетворение человек может получить как на эмоционально-внутреннем, так и на телесном уровне. Положительные эмоции вызовет хорошее художественное произведение, например "Похождения бравого солдата Швейка" Ярослава Гашека, иронический детектив или роман со счастливым концом. Многие имеют свое любимое произведение и перечитывают его несколько раз, получая от этого удовольствие. Другие предпочитают посмотреть хорошую комедию и желательно не самим, а с кем-то и затем поделиться впечатлениями. Посетить театр или цирк. Иные готовят что-то вкусное: торт, пирог, оригинальный салат или какое-либо другое необычное блюдо и радуют этим своих членов семьи или приглашают друзей. Кто-то любит встречаться с друзьями на нейтральной территории в кафе и барах, даже выделяя для этого день недели, что может стать в последствие традицией. Кто-то слушает музыку или идет на музыкальные вечера.

Как ваши пациенты боролись с депрессией необычными способами?

Находятся такие, которые хотят испробовать нечто не пережитое до этого момента, например прыгнуть с веревкой с моста, полететь на воздушном шаре, прыгнуть с парашютом или пересечь на веревке реку, научиться водить мотоцикл или машину, пролететь на дельтаплане и просто пойти в однодневный поход и посидеть вечером у костра. Просто выбраться в лес и покричать что-то от души, не ограничивая себя и не стесняясь, что кто-то услышит.

Отличаются ли советы по борьбе с депрессией для мужчин и женщин?

Многие женщины устраивают походы по магазинам с долгими примерками и в процессе помогают кому-то с приобретением новой вещи, получая удовлетворение от осознания того, что помогли определиться. Мужчины предпочитают оказать кому-то посильную помощь - что-то принести, починить, подвести на машине и услышать слова благодарности за это. Некоторые идут в онкоцентры и больницы, чтоб помочь больным побороть свой недуг. Многие записываются на курсы бальных танцев, народный театры, ходят по клубам знакомств, которые у нас получают все большее и большое распространение. Есть даже такие, которые повышают себе настроение просто походив по улицам, магазинам и метро среди толпы и понаблюдать за людьми, по вечерам проходя мима домов и смотря в горящие окна придумывать истории о живущих в них.

Как вызвать положительные ощущения на телесном уровне?

Поможет хороший расслабляющий массаж, посещение салона красоты и солярия. Хорошо расслабит и затем придаст сил ароматическая ванна и чистая постель. Поднимет настроение хорошо организованный романтический вечер с партнером и секс. Многие отправляются в спортзалы и бассейны, записываясь в спецгруппы и обучения погружения с аквалангом. Особенное ощущение блаженства человек ощущает от полноценного сна, но когда он нарушен некоторые не дают себе заснуть принудительно одну ночь, чтоб на другой день чувствовать прилив сил и крепко заснуть на следующую ночь, правда повторять этот эксперимент больше одного раза в месяц нельзя. Какой выбрать способ поднятия себе настроения зависит от самого человека, главное - не замыкаться и не переусердствовать, чтоб не получить обратный эффект.

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