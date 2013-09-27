Санитарные нормы содержания детсадов поддали критике

Государственная служба Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, а также представители медицины выступают за отмену новых санитарных норм содержания детсадов, прописанных в Приказе Министерства здравоохранения Украины от 1 августа № 678 «Об утверждении Государственных санитарных норм и правил «Устройства, оборудования, содержания дошкольных учебных заведений и организации жизнедеятельности детей».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпредпринимательства Украины, приказ, который вводит новые санитарные нормы и правила оборудования и содержание дошкольных учебных заведений, вызвал большой резонанс в обществе, поскольку указанные нормы являются «нереальными для выполнения».

Так, считают в Госпредпринимательстве, детские сады не смогут соответствовать новым нормам и правилам устройства, оборудования и содержания, что, в результате, приведет к их закрытию.

«А сегодняшняя ситуация в стране и так неудовлетворительная: в дошкольных учебных заведений не хватает свободных мест. Кроме того, новации могут привести к нежеланию предпринимателей строить даже частные детсады, которые могли бы соответствовать нормам и правилам», - отмечается в сообщении.

Проработав положение документа, в Госпредпринимательстве пришли к выводам, что указанный приказ имеет признаки регуляторного акта. Соответственно, документ должен был поступить на согласование в Госпредпринимательство с безусловным соблюдением требований статьи 21 Закона Украины «О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности». Однако указанные действия не были осуществлены, отмечают в ведомстве.

Следовательно, Госпредпринимательство обратилось с письмами в Минюст и Минздрав с просьбой принять меры относительно отмены действия и отмены государственной регистрации регуляторного акта.

В то же время, как пишет в своем интернет-блоге детский врач Евгений Комаровский, «Министерство здравоохранения Украины остается жить в своем особенном мире». Он отмечает, что в Украине очень серьезное состояние дел с детскими садами: тысячи женщин вынуждены сидеть дома с детьми из-за отсутствия мест в детсадах. При этом, те, кому удалось устроить детей, сталкиваются с рядом проблем, в частности, переполненностью групп и частыми болезнями детей.

По мнению Комаровского, ни один детский сад в Украине не соответствовал и никогда не будет соответствовать новым санитарным нормам и правилам, а создать новый такой сад будет просто невозможно.

Таким образом, отмечает он, это приведет к тому, что проверяющие органы постоянно будут «бегать по детским садам и требовать денег, поскольку нарушения есть сейчас у всех»; частные предприниматели, которые размышляли относительно целесообразности открытия детского сада, вместо этого откроют очередную автомойку или бензозаправку; тысячи молодых женщин так и будут годами лишены возможности хоть некоторое время посвятить себе.

В частности, Комаровский отмечает, что согласно новым требованиям, в помещениях детсада должна быть относительная влажность воздуха 40-60%. «Это важнейший показатель, который определяет состояние местного иммунитета и, соответственно, как частоту ОРЗ, так и риск осложнений», - отмечает врач.

Он объясняет, что центральное отопление, которое длится 6 месяцев в году, - мощный фактор, высушивающий воздух. И относительная влажность воздуха в отапливаемых помещениях всегда ниже 40%. Поэтому поднять уровень влажности можно лишь с помощью увлажнителей воздуха.

Также определяется, что температура воздуха в спальнях детсадов должна быть (в зависимости от возраста) в пределах 18-21 градуса. И для того, чтобы поддерживать такую температуру, необходимо осуществлять кондиционирование воздуха минимум 4-5 месяцев в году, пишет врач.

Но при этом в приказе написано: «Запрещается установка кондиционеров и увлажнителей воздуха любого типа». То есть, устанавливая нормы, законодатель сознательно лишает возможности эти нормы соблюдать, считает Комаровский.

Источник: blogs.korrespondent.net

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции в Минздраве 25 сентября заведующий отделением гигиены детства, заместитель директора Института гигиены и медицинской экологии Национальной академии медицинских наук Украины Надежда Полька заявила, что все требования, изложенные в Государственных санитарных правилах и нормах для детских и школьных заведений, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Украины от 1 августа 2013 года за № 678, обоснованы учеными и практиками по позиции сохранения и укрепления здоровья детей.

Она также обратила внимание, что в апреле этого года проект документа был обнародован на сайте Минздрава для общественного обсуждения и все поступавшие замечания и предложения были учтены в окончательном варианте Государственных санитарных норм и правил для детсадов.

Кроме того, Полька отметила, что над разработкой документа работали врачи-гигиенисты, эпидемиологи, педиатры, ортопеды, психологи, педагоги, а также архитекторы. По словам специалиста, документ создан на основе результатов многолетних научных исследований по изучению влияния факторов условий обучения и воспитания на здоровье детей.

Новые правила и нормы пребывания детей в дошкольных учебных заведениях вступили в силу с 3 сентября.