Финансирование по санаторно-курортному лечению увеличено вдвое

Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности в 2013 году увеличил финансирование на услуги по санаторно-курортному и восстановительному лечению почти на 54% по сравнению с показателями прошлого года.

Об этом на выездном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда в городе Одесса сказал директор Исполнительной дирекции Фонда соцстрахования Олег Погодин, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«5 марта 2013 года правлением фонда были утверждены программы отделений Фонда по восстановлению здоровья застрахованных лиц и членов их семей, и соответствующие сметы на 2013 год, согласно которым на услуги по санаторно-курортному и восстановительному лечению застрахованных лиц предусмотрено 1 млрд 254 млн. грн, а 24 апреля эти ассигнования увеличены до 1 млрд 655 млн. грн, что на 50,6% больше уровня 2009 года и на 53,7% больше уровня 2012 года», - отметил он.

По словам директора Исполнительной дирекции фонда, по результатам проведения двух процедур открытых торгов по закупке услуг по санаторно-курортному лечению приобретено более 257 тысяч путевок, что позволяет оздоровиться в текущем году более 278 тысячам застрахованных лиц и членов их семей.

«В 2014 году бюджетом фонда предусмотрено на приобретение путевок 1 млрд 728 млн. грн. Торги по закупкам услуг санаторно-курортного лечения на 2014 год будут проведены до конца 2013 года, и первый заезд застрахованных лиц состоится уже с 1 января 2014 года», - подытожил Погодин.