Минздрав определил список препаратов для лечения гепатитов В и С, которые могут принимать участие в тендере

Министерством здравоохранения Украины определена номенклатура лекарственных средств для лечения вирусных гепатитов и начат сбор заявок от региональных учреждений здравоохранения, чтобы сформировать общую потребность и в дальнейшем провести необходимые тендерные торги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, на сегодняшний день министерством утвержден Протокол решения Комиссии Минздрава Украины по разработке исходных данных (номенклатуры) для централизованной закупки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оборудования для лечения взрослых больных вирусными гепатитами, согласно которому специалистами определена номенклатура лекарственных средств, которые будут закупаться за государственные средства на выполнение Государственной целевой социальной программы профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов на период до 2016 года.

В список лекарственных средств, которые будут закупаться за государственные средства, вошли препараты, используемые сегодня в схемах лечения вирусных гепатитов В и С во всем мире.

Таким образом Минздравом созданы все условия для любителей принять участие в торгах путем обеспечения максимально прозрачной конкурентной среды.

Минздрав напоминает, что «ведет целеустремленную политику по удешевлению цен на лекарственные средства, которые закупаются за государственные средства путем ведения переговоров с производителями таких препаратов». Так, в начале сентября 2013 года руководство Минздрава Украины и Европейского представительства компании "MSD" обсудили вопросы реализации Государственной программы по борьбе с вирусными гепатитами, финансирование которой было принято Правительством. Во время встречи представители "MSD" заявили о снижении цены на пегилированные интерфероны для Украины в 2,5 раза.

Как и ожидали в Минздраве, такое решение установило ценовой тренд на такие препараты для Украины. За неделю в Минздрав поступило письмо от компании «Люмьер-фарма» (работает совместно с ведущим производителем «Хоффман-ля Рош»), которое также подтверждало принятие социально важного решения – снижения цены на те же препараты сначала на одну сумму, а впоследствии – так же в 2,5 раза.

Такое снижение цены на самые необходимые препараты даст возможность дополнительно увеличить охват лечением больных гепатитом в рамках государственного финансирования, на которое в 2013 году запланировано 33,2 млн. грн.